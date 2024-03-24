İsrail BM'ye, UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarına izin vermeyeceğini bildirdi

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin kuzeyine yardımların ulaşmasını engellemesine dair açıklamada bulundu.

Bugün itibarıyla URNWA'nın Gazze'nin kuzeyine hayat kurtarıcı yardım sağlamasının reddedildiğini belirten Lazzarini, "Gözetimimiz altında gelişen trajediye rağmen, İsrailli yetkililer BM'ye, UNRWA'nın (Gazze'nin) kuzeye herhangi bir gıda konvoyunu artık onaylamayacakları bilgisini verdi." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, "şok edici" diye nitelediği bu karara, "insan yapımı kıtlık sırasında hayat kurtarıcı yardımların engellenmesini kasıtlı hale getirdiği" tepkisini verdi.

BM yetkilisi, dün yaptığı açıklamada, "Bu hafta tüm gıda konvoylarımızın kuzey Gazze'ye erişimi (İsrail tarafından) engellendi." açıklamasında bulunarak, engelsiz erişimle insan yapımı bu açlığın hala önüne geçilebileceği uyarısı yapmıştı.

Lazzarini, "Bu olamaz, bu sadece kolektif insanlığımızı lekeleyecek." tepkisinde bulundu.

Söz konusu kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Lazzarini, URNWA'nın yardım çalışmalarının engellenmesiyle kıtlığa doğru daha hızlı gidileceği, çok daha fazla kişinin açlık, susuzluk ve barınma eksikliği nedeniyle öleceği uyarısında bulundu.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın en son yaklaşık 2 ay önce Gazze'nin kuzeyine yardım gönderebildiğini hatırlatarak, "İsrailli yetkililer, Gazze'deki en büyük insani yardım kuruluşu UNRWA aracılığı da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine geniş ölçekte gıda yardımının ulaştırılmasına izin vermelidir." çağrısında bulunmuştu.

Lazzarini, İsrail'in yardım götürülmesine izin vermediği müddetçe açlık ve susuzluktan çocukların ölmeye devam edeceğine dikkati çekmişti.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.