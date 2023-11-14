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        Haberler Dünya İsrail bir kez daha BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı

        İsrail bir kez daha BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı

        İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alarak, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:54 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:54
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        İsrail bir kez daha Guterres'i hedef aldı
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        İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef almaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Guterres'i BM’yi yönetmeye uygun olmadığını iddia ederek, “Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor. Guterres bölgede hiçbir barış sürecini desteklemedi. Guterres, tüm özgür uluslar gibi, açık ve yüksek sesle 'Gazze'yi Hamas'tan kurtarın' demelidir" dedi.

        İSRAİL, GUTERRES'İ İKİ KEZ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

        İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha önce Guterres’e BM Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamasında Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtmesi nedeniyle iki kez istifa çağrısında bulunmuştu.

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