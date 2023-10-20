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        Haberler Dünya Diplomasi İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazzeye kara harekatını ertelemesi için uluslararası baskı görüyor

        İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazzeye kara harekatını ertelemesi için uluslararası baskı görüyor

        Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:32
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        Tel Aviv'e uluslararası baskı iddiası
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        İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayımlandı.

        Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze'ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail'e uluslararası baskı yapılıyor.

        Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

        İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun "yakın" olduğu mesajını vermişti.

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        #tel aviv
        #israil
        #haberler
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