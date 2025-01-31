Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail basınına göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak

        İsrail ordusunun işgali nedeniyle 8 ayı aşkın süredir kapalı olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını: Refah Sınır Kapısı açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın bugün öğleden sonra açılmasının planlandığı ifade edildi.

        Gazze'deki 50 yaralının, işgal nedeniyle 7 Mayıs 2024'ten bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a gönderileceği kaydedildi.

        Sınır kapısındaki kontrolün Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve Hamas ile bağlantılı olmayan Filistinli yetkililer tarafından yapılacağı aktarıldı.

        İsrail yönetiminden ise Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağı yönündeki haber hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

        İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

        Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

        İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tahliyesi olmuştu! Nihayet!
        Çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tahliyesi olmuştu! Nihayet!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Adana'da vahşet! Katı atık tesisinde ölü bebek!
        Adana'da vahşet! Katı atık tesisinde ölü bebek!
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Habertürk Anasayfa