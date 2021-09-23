Rusya, Suriye konusunda ABD ve İsrail ile görüşmek istiyor

AA

Walla News'te yer alan haberde, Rusya'nın, İsrail'den ABD'yi Suriye konusunda üst düzey üçlü görüşmeleri kabul etmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

Adları açıklanmayan iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 9 Eylül'de Moskova'da ağırladığı İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

Haberde İsrailli yetkililerin, Suriye konusunda ABD-Rusya ve İsrail arasında yapılacak üçlü zirveyi desteklediklerini dile getirdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail'in ana hedefinin İran'ı Suriye'den çıkarmak olduğuna, bunun da ancak Rusya-ABD iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret edildi.