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        Haberler Dünya İsrail basını Netanyahu'nun, Refah'a kara saldırısını görüşmek için ABD'ye heyet göndereceğini yazdı

        İsrail basını Netanyahu'nun, Refah'a kara saldırısını görüşmek için ABD'ye heyet göndereceğini yazdı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'a bir heyet göndereceği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:58 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:58
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        İsrail ABD'ye heyet gönderecek
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        İsrail merkezli Walla haber sitesinde yer alan haberde, Refah'a olası kara saldırısını görüşecek İsrailli heyetin gelecek hafta Washington'a gideceği belirtildi.

        Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, Washington'a gidecek heyette İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin de yer alacağı ifade edildi.

        İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin İsrail yönetiminin Refah'a olası kara saldırısının ele alınacağı görüşmeyi yeniden planlamak için Washington ile iletişime geçtiğini aktardığı kaydedildi.

        Haberde, ABD'li yetkililerin söz konusu görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin kesin bir tarih vermediği belirtildi.

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        Öte yandan Times Of Israel gazetesine açıklama yapan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail'den bir heyetin ABD'ye gidişine onay vermediğini dile getirirken, toplantının yeniden planlaması için görüşmeler yapıldığını yalanlamadı.

        Netanyahu, daha önce heyetin ziyaretini iptal etmişti

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

        Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmişti. ABD çekimser oy kullanmıştı.

        Netanyahu, ABD'nin yasa tasarısını veto etmemesi nedeniyle Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.

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