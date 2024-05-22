İsrail basını: Lübnan'dan atılan tanksavar füzesi eve isabet etti

İsrail basını: Lübnan'dan atılan tanksavar füzesi eve isabet etti

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İsrail basını, Lübnan'dan atılan bir tanksavar füzesinin İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bir eve isabet ettiğini bildirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Lübnan'dan atılan tanksavar füzesinin Yukarı Celile'deki Avivim yerleşim yerinde bir eve isabet ettiği, maddi zarara ve yangına sebep olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan sınırında bulunan çok sayıdaki köyde uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki İran destekli Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor.

İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmalarda şu ana kadar 310 Hizbullah mensubu öldü. Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.