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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isim 7 Ekim'deki telefon kayıtlarıyla ilgili sorgulandı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isim 7 Ekim'deki telefon kayıtlarıyla ilgili sorgulandı

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı, İsrail-Hamas çatışmalarının 7 Ekim günü telefon kayıtlarında değişiklik yaptığı iddiasıyla sorgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:32
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        Netanyahu'nun yakınındaki isme 7 Ekim sorgulaması
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey bir yardımcısının, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas saldırılarının başladığı sabah İsrail Başbakanı'nı ilgilendiren telefon görüşmeleri sorgulandı.

        İsrail medyasında yer alan habere göre, Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Tzachi Braverman'ın, başbakanı korumak için saldırının ilk dakikalarında başbakanın askeri sekreteriyle yaptığı bir görüşmenin kayıtlı saatini değiştirdiğinden şüphelenildiğini bildirdi.

        Times of Israel'e göre Netanyahu'nun ofisi iddiaları, "savaş zamanında başbakanlık ofisine karşı başlatılan ve 7 Ekim gecesi başkalarının başarısızlıklarını aklamak için tasarlanmış uydurma" haberler sözleriyle reddetti.

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        Braverman, kendisine yöneltilen iddiaları "ağır iftira" ve "kışkırtma" olarak niteledi.

        Netanyahu'nun bir diğer yardımcısı Eli Feldstein, yabancı basın kuruluşlarına 'gizli belgeleri sızdırma' şüphesiyle sorgulanmış ve serbest bırakılmıştı.

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