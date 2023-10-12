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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de : "Saldırılarda en 25 ABD'li hayatını kaybetti"

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de : "Saldırılarda en 25 ABD'li hayatını kaybetti"

        Son dakika.. İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile çalıştıklarını dile getiren Blinken, "Saldırılarda en az 25 ABD vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:34
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        "Saldırılarda en 25 ABD'li hayatını kaybetti"
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        İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 6. gününde İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

        Blinken ile Netanyahu, görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

        Rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile çalıştıklarını dile getiren Blinken, "Saldırılarda en az 25 ABD vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.

        Blinken, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek. Diğer yandan Blinken'ın yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

        "ABD İSRAİL'İN ARKASINDA"

        Blinken, İsrail'e ziyareti öncesinde destek mesajını yinelemiş, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız." demişti.

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        Hamas'ın İsraillilere yönelik eylemlerini eleştiren Blinken, "DEAŞ'tan bu yana bu denli ahlaksızlık görmedik." ifadesini kullandı.

        İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini kaydeden Blinken, "İsrail'in kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız, İsrail halkına da destek vereceğiz. Önemli miktarda askeri yardım çoktan yola çıktı." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #israil
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