İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtti.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, "İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz" ifadelerini kullandı.

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YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER, REFAH'A SIĞINDI

Güneydeki Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Bu Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı.

Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.