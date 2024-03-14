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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Baskılara rağmen Refah'a gireceğiz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin sığındığı Refah'a gireceklerini söyledi. Netanyahu, "uluslararası baskıya rağmen" bu adımı atacaklarını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:15
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        Netanyahu: Refah'a gireceğiz
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtti.

        Başbakanlık Basın Ofisi'nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri birliğe yaptığı ziyarette Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Netanyahu, İsrail ordusunun Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için uluslararası baskıya maruz kaldıklarını belirterek, "İsrail ordusu Refah'ta savaşmaya devam etmeye hazırlanırken biz de bölgeye girmemizi ve işi tamamlamamızı engelleyen uluslararası baskıyla karşı karşıyayız. İsrail'in başbakanı olarak bu baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz" ifadelerini kullandı.

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        YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER, REFAH'A SIĞINDI

        Güneydeki Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

        İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Bu Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı.

        Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

        Yeterli konut olmaması nedeniyle kente sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail güçleri, Refah'ı sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in buraya da kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        Uluslararası kamuoyundaysa Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağını dile getirilerek bu adımın atılmaması çağrıları yapılıyor.

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        #israil
        #Filistin
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