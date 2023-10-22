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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi. Burada Hizbullah'a uyarıda bulunan Netanyahu, "İsrail ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak." dedi.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 22.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:58
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        Netanyahu askerlerle bir araya geldi
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        İsrail-Hamas çatışmaları 16 gündür devam ederken, İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon zaman zaman yükseliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.

        Netanyahu, Gazze savaşının İsrail için bir ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi.

        Hizbullah'ın bölgeye girip girmeyeceği konusunda bilgisi olmadığını söyleyen Netanyahu, Hizbullah'ı uyararak, "İsrail ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak." dedi.

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        Netanyahu, 7 Ekim'de Hamas ile başlayan çatışmaların İsrail için "yap ya da öl" anlamına geldiğini dile getirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #israil
        #lübnan
        #Binyamin Netanyahu
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