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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ile gerilimin gölgesinde" vatandaşlarının "sabırlı olmalarını" istedi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ile gerilimin gölgesinde" vatandaşlarının "sabırlı olmalarını" istedi

        İsrail ile İran arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in hem savunma hem de saldırıya hazırlıklı olduğunu söyleyerek, vatandaşlarına "sabırlı olmaları" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:56
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        Netanyahu'dan "sabırlı olun" çağrısı
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        İran ile gerilim devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin hem savunma hem de saldırıya hazırlıklı olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan "sabırlı olmalarını ve soğukkanlı kalmalarını" istedi.

        Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklere ait bir üssü ziyaret ederek askerlerle bir araya geldiği belirtildi.

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        Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, İsrail'in hem savunma hem de saldırıya hazır olduğunu dile getirdi.

        Zafere doğru ilerlediklerini ileri süren Netanyahu, "İsrailli vatandaşların teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir ricam var. Sabrınızı ve soğukkanlılığınızı koruyun." ifadelerini kullandı.

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        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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