Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edilmesinin 53'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yapan Netanyahu, Kudüs İsrail'in başkenti olarak kalacak ve bölünmeyecek" iddiasında bulundu.
AA'nın haberine göre; kutlamada, Netanyahu "Hükümetteki yeni ortaklarıma bu duruşumu yeniden duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı.
Yüzlerce Yahudi, 1967'de başlayan Doğu Kudüs'teki İsrail işgalinin 53.yılı dolayısıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir çevresinde İsrail bayraklarıyla yürüyüş yaptı.
İsrail 1967 savaşı sırasında Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.
NETANYAHU'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Yönetimi’ne ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakere çağrısında bulundu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Netanyahu dün akşam Batı Kudüs’te, Doğu Kudüs’ün işgalinin 53’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiği vurgulandı.
Netanyahu, hem kendisinin hem de hükümet ortaklarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde barış planına bağlı ve bu plan çerçevesinde Filistinlilerle “barış görüşmelerine” hazır olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.
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