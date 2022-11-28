Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İsrail Başbakanı Lapid, Netanyahu'nun hapse girmemek için her şeyi yapacağını söyledi

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 1 Kasım seçimlerinden zaferle çıkan Binyamin Netanyahu'nun ülke tarihinde hapse giren ikinci başbakan olabileceğini çok iyi bildiğini ve bunu önlemek için her şeyi yapacağını söyledi.

Giriş: 28.11.2022 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail Başbakanı Lapid, Netanyahu'nun hapse girmemek için her şeyi yapacağını söyledi
İsrail Başbakanı Lapid'den Netanyahu'ya sert eleştiri
0:00 / 0:00
AA

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün Batı Kudüs'teki bir konferansında konuşan Lapid, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına işaret ederek, "Netanyahu, davasında savcının kim olacağına karar vermek istiyor. Netanyahu, temyiz duruşmasını dinleyecek yargıçların kimliğinin ne olacağına karar vermek istiyor. Bu, yargı reformu değil. Bu, ideoloji değil. Bu, fırsatçı bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, hakkında iddianame açıldığı için "başbakanlar hakkında iddianame düzenlenmesini engelleyen bir yasa çıkarmak istediğini" savunan Lapid, şunlar kaydetti:

"Bunu durdurmalıyız. Bununla mücadele etmeye kararlıyız. İlk adım, halka nedenleri açıklamaktır. Onlara burada gerçekte neler olduğunu anlatacağız: Aldatılıyor ve incitiliyorlar, ülkenin demokratik temelleri yerinden sökülüyor ve bunların hepsi kişisel sebeplerle yapılıyor, başka bir sebebi yok."

"HAPSE GİREN İKİNCİ BAŞBAKAN OLMAYI İSTEMİYOR"

Lapid, şöyle devam etti:

"Netanyahu, aleyhinde iddianame olmadığı zaman (yargıda) reforma ihtiyaç olmadığını düşünüyordu. 15 yıl başbakanlık yaptı. Ama şimdi biliyor ki, eğer bu yasaları çıkarmazlarsa ülke tarihinde hapse giren ikinci başbakan olma ihtimali var. Bunu önlemek için yapmayacağı şey yoktur."

Eski Başbakan Ehud Olmert, İsrail'de yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ilk başbakan olmuştu.

NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK DAVALARI

Netanyahu hakkında da 2019'da üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

"Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı yönünde iddialar gün yüzüne çıkmıştı.

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında olmak üzere 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden zaferle ayrılan Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
Kudüs'te patlama: En az 7 kişi yaralandı
İsrail'den Katar'a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
İsrail'den Katar'a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
Lapid: Azerbaycan’ın kararını memnuniyetle karşılıyorum
Lapid: Azerbaycan’ın kararını memnuniyetle karşılıyorum
İsrail'de aşırı sağcılar Filistinlilere saldırdı
İsrail'de aşırı sağcılar Filistinlilere saldırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.