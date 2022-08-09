İsrail Başbakanı Lapid'den Gazze açıklaması

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Başbakan Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, başkent Tel Aviv'de İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik üç gün süren saldırısı ve Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan ateşkes hakkında ortak açıklama yaptı.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıların tüm hedeflerine ulaştığını iddia eden Lapid, Gazze'deki İslami Cihad Hareketinin önde gelen askeri kadrosunun ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.
MISIR'A TEŞEKKÜR ETTİ
Lapid ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümet yetkililerine Gazze ile arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.
Savunma Bakanı Gantz da, Gazze'ye yönelik saldırıların ülkesinin güvenliği için gerçekleştirildiğini öne sürdü.
İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 14'Ü ÇOCUK 44 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.
Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. AA'nın haberine göre; İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.
Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
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