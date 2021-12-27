İsrail Başbakanı Bennett'ten Golan Tepeleri açıklaması

AA

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, haftalık kabine toplantısı, Bennett başkanlığında işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Mevo Hama yerleşim biriminde gerçekleştirildi.

Bennett, burada yaptığı konuşmada, "Yıllardan beri Golan Tepelerindeki yerleşim birimlerinde durgunluk yaşanıyor. Burada bir açığımız var ve bunu kapatmalıyız. Hedefimiz, Golan Tepelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinin sayısını iki katına çıkarmak. Sağ ve sol partilerden bakanların burada yan yana oturması gerçekten çok etkileyici. Golan Tepelerinin güçlendirilmesi bizi bir araya getiren bir ilke." dedi.

BENNETT, TRUMP'IN KARARINI HATIRLATTI

AA'nın haberine göre; Bennett, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve Joe Biden yönetiminin de bu politikada bir değişiklik olmadığını açıkladığını dile getirdi.

İsrail hükümetinin, Golan Tepelerini kalkındırma planını onaylaması bekleniyor. 1 milyar şekele (317 milyon dolar) mal olacak planla Golan'ın, İsrail'deki yenilenebilir enerji teknolojilerinin başkenti olması hedefleniyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.