Bennett: Putin ile iyi ve istikrarlı sonuçlara ulaştık

SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Bennett: Putin ile Suriye konusunda "iyi ve istikrarlı sonuçlara" ulaştık

AA

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda "iyi ve istikrarlı sonuçlara" ulaştıklarını belirtti.

Bennett, haftalık olağan kabine toplantısında Putin ile 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Suriye'deki durumu ve İran'ın nükleer programını masaya yatırdıklarını aktaran Bennett, "Başkan Putin ile Suriye'deki durumu elbette ele aldık. Ruslar bir bakıma kuzeydeki komşularımız ve oradaki hassas ve karmaşık durumu herhangi bir aksilik olmadan sorunsuz bir şekilde yönetmemiz önemli. İyi ve istikrarlı sonuçlara ulaştık." ifadelerini kullandı.

Putin, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan koltuğu devralan Bennett ile ilk kez 22 Ekim'de Soçi'de bir araya gelmiş ve iki liderin görüşmesi yaklaşık 5 saat sürmüştü.

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Putin-Bennett görüşmesinin ardından dün yerel basına yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini söylemişti.