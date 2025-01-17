İsrail Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı

Hamas ile İsrail arasında uzlaşı sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanacağı İsrail Bakanlar Kurulu toplantısının başladığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat gecikmeli de olsa toplandı.

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Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks (Haredi) bakanlar, cuma gün batımıyla başlayan Yahudilik inancına göre kutsal Şabat nedeniyle hükümet toplantısına katılmadı. Haredi bakanlar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına lehte oy kullandıklarını belirten yazılı notlar bıraktı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onaylamış, hükümete gönderdiği mesajında "anlaşmayı kabul etmesi" tavsiyesi yer almıştı.

Hamas ve İsrail arasında uzlaşıya varılan ateşkes anlaşma taslağına göre, ilk aşamanın altı hafta; 42 gün devam etmesi ön görülüyor. Taraflar arasında 19 Ocak'ta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından karşılıklı esir takasının gerçekleşmeye başlayacağı belirtiliyor.