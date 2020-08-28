İsrail-BAE anlaşması: Tel Aviv'den Abu Dabi'ye ilk ticari uçuş Pazartesi yapılacak

İsrail havayolu şirketi El Al, Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) İsrail'den ilk ticari seferin yapılacağını duyurdu. Yapılacak uçuş, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme sürecinin önemli bir aşaması olacak.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yapılacak uçuşta, iki ülke arasındaki anlaşmaya arabuluculuk yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayları ile İsrail heyeti yer alacak.
Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner de 31 Ağustos'ta yerel saatle sabah 10'da gerçekleşecek tarihi uçuşa katılıyor.
El Al şirketi, Abu Dabi'den Tel Aviv'e yapılacak dönüş seferinin Salı günü öğleden sonraya planlandığını kaydetti.
İsrail ile BAE arasında resmi bir havayolu bağlantısı bulunmuyor. El Al uçağının, İsrail ile resmi bağlantısı bulunmayan Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanıp kullanmayacağına yönelik henüz bir netlik yok.
Reuters haber ajansına göre ABD'li yetkililer, yapılacak uçuşun hangi rotayla gerçekleşeceği üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Mayıs ayında Etihad Havayolları'na ait bir uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tel Aviv'e uçarak Filistin için koronavirüs yardımlarını taşımıştı. Uçuş, BAE'nin İsrail'e düzenlediği ilk uçuş olarak kayda geçmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreci, ABD Başkanı Donald Trump arabuluculuğunda 13 Ağustos'ta varılan anlaşma ile başladı.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı kaydedildi.
Anlaşma Arap dünyasında, özellikle Filistin sorunu bağlamında tartışma yarattı. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, anlaşmayı sert bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Racep Tayyip Erdoğan da anlaşma için "Filistin'e dair atılan adım yenilir yutulur bir gelişme değil" diye konuşmuş ve Abu Dhabi ile ilişkileri askıya alabileceklerini belirtmişti.
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