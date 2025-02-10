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        İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu

        İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 10.02.2025 - 01:04
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        İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu
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        İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

        Adraee, saldırı yapılan bölgede Hizbullah'a ait bir tünelin bulunduğunu iddia ederek, tünelden saldırı "techizatının taşındığını" savundu.

        AA'nın haberine göre; Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Bekaa'da bulunan Kaldus-Seba'da bir bölgeyi, ez-Zekbe'de bir kurum binasını ve Sıhlet el-Ma beldesinde bir evi hedef aldığını açıkladı. Saldırılara dair henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

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        #israil
        #lübnan
        #haberler
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