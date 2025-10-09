Habertürk
        Haberler Dünya İsrail son ana kadar Gazze'ye saldırdı | Dış Haberler

        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı

        ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladığını duyurmasına rağmen İsrail ordusu son ana kadar Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Mısır basını TSİ 12.00 itibariyle ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu ancak İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'ye saldırılarına devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:16
        İsrail saldırıları sürüyor
        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını duyurmasına rağmen İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

        Trump yönetiminin sunduğu ateşkes planının kabul edilmesinden saatler sonra, bu sabah Gazze Şeridi'nde dumanlar yükseldi.

        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Haberi Görüntüle

        TSİ 12.00 sularında Mısır basını ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak buna rağmen, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

        Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bugün kabine toplantısının ardından anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

        Trump dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru ilk adımlar olarak, üzerinde anlaşılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Yazı Boyutu
