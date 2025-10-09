ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını duyurmasına rağmen İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

REKLAM advertisement1

Trump yönetiminin sunduğu ateşkes planının kabul edilmesinden saatler sonra, bu sabah Gazze Şeridi'nde dumanlar yükseldi.

TSİ 12.00 sularında Mısır basını ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak buna rağmen, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bugün kabine toplantısının ardından anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Trump dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru ilk adımlar olarak, üzerinde anlaşılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.