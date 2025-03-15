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        Haberler Dünya İsrail ateşkes boyunca 150 Filistinliyi öldürdü | Dış Haberler

        İsrail ateşkes boyunca 150 Filistinliyi öldürdü

        İsrail, ateşkesin başlangıcından beri düzenlediği saldırılarda 150 Filistinliyi öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:35
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        İsrail ateşkes boyunca 150 Filistinliyi öldürdü
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        Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana İsrail'in Gazze'de 40’ı çocuk olmak üzere 150 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

        Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin (İsrail) son zamanlarda sivillere yönelik suçlarını kasıtlı olarak artırdığını, odun toplayan veya evlerini kontrol eden sivilleri hedef aldığını ve bu kişilerin İsrail ordusunun açtığı ateşle şehit olduğunu görüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

        İsrail'in, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana Gazze'de 40'ı çocuk olmak üzere 150 Filistinliyi öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu “katliamların” şiddetle kınandığı belirtilerek, İsrail’in savaş suçu işlemeye devam ettiği vurgulandı.

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        Açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkat çekilerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bugün 9 kişiyi daha öldürerek suçlarını sürdürme niyetinde olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uluslararası hukukça suçlu olarak arandığına işaret edilerek, Netanyahu’nun abluka uygulamakla yetinmediği, yaşam gerekçelerini de yok ettiği ve masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.

        Açıklamada, arabuluculara ve uluslararası topluma, "Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmak için siyasi, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bu gün İsrail ordusunca, Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığını belirtmişti.

        Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

        İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

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