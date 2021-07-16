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İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı

İsrail askerleri, 14 Temmuz'da Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı Kabbun bölgesine kamyon ve askeri araçlarla baskın düzenledi.

16.07.2021 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı
AA

Askerler, bölgede 11 Filistinli bedevi ailenin yaşadığı teneke baraka ve çadırları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, bedevilere ait su depoları, traktör ve ulaşım araçlarına da el koydu. Askerlerden geriye, bölgede sanki deprem olmuş izlenimi veren yıkıntılar ve etrafa saçılmış, kırılıp dökülen eşyalar kaldı. İsrail askerlerinin yıkımı sonucu barınaklarını kaybeden bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı.

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