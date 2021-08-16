Batı Şeria'da çatışma

Cenin Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle yaralanan 2 Filistinli acil servise kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen ''terörist faaliyetlere karıştığı şüphelenilen'' iki Filistinli hayatını kaybetti.

Reuters, Filistinli yerel yetkililerin aktardığı bilgilere referans vererek, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında bulunan Filistinliler arasında bir çatışma çıktığını belirtti.

AA, çatışmada İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullandığı aktardı.

Kaynaklar: AA, Reuters, Hürriyet Daily News