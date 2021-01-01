İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı. Göstericiler, müdahaleye sapanla taş atarak karşılık verdi. İsrail güçlerinin müdahalesinde 16 Filistinli plastik mermi yaralandı.
Yaralananlar arasında Filistin Sivil Savunma Birimi'nde gönüllü olarak çalışan bir sağlık görevlisinin de olduğu belirtildi. Sağlık görevlisinin İsrail askerlerince plastik mermiyle hedef alındığı anlar AA Kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, yaralanan Filistinli sağlık görevlisinin vurulması ve diğer göstericiler ile ilk yardım ekipleri tarafından tedavi altına alınması da yer alıyor.
İsrail askerleri, 25 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalışmıştı.
İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayı'na ait ambulanstan yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması da Ebu Şakra tarafından kayıt altına alınmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin söz konusu gözaltı girişimini kınamıştı.
İsrail ordusu ise Ebu Şakra'nın kaydettiği ve yaralı bir Filistinlinin İsrail askerlerince ambulansın içinden zorla alınmaya çalışıldığı anı yansıtan görüntünün gerçeği bütünüyle yansıtmadığını iddia ederek, olayı savunmuştu.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.
Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.
Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.
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