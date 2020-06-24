İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Bardala köyüne baskın düzenleyerek Filistinli 3 çiftçiye ait 85 zeytin ağacını iş makineleriyle söktüğünü belirtti.

Bardala Köy Meclisi Başkanı Ziyad Savafta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilere ait zeytin ağaçlarını sökmesine tepki gösterdi.

Savafta, İsrail'in bu tür baskılarla Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorladığını ve bölgeyi kontrol altına almayı hedeflediğini belirtti.

Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra Ürdün Vadisi'ni de "ilhak" etmeyi planlıyor.