12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bir evi “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle yıktı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Beytullahim kentinin kırsalındaki El-Ferdis köyü sakinlerinden Hazım Haşim Ebu Muhaymid adlı bir Filistinliye ait 130 metrekarelik tek katlı ev, İsrail askerlerince yıkıldı.
Haberde, İsrail askerlerinin ayrıca köydeki bir başka Filistinlinin evine de baskın düzenlediği ve evde arama yaptığı aktarıldı.
İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.
- Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı
Öte yandan WAFA’ya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas’ın Yahudi yerleşimcilerin Nablus’un güneyindeki Aynabus köyüne baskın düzenlediğini ifade ettiği belirtildi.
Daglas, Yahudi yerleşimcilerin sabahın erken saatlerinde köye düzenlediği baskında bazı Filistinlilere ait evlere taşlarla saldırdığı, diğer yandan köy sakinlerinin araçlarını tahrip ettiğini kaydetti.
Yahudi yerleşimcilerin önceki gün Nablus yakınlarındaki Burin beldesinde de Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evin bazı kısımlarını yıktığına dikkati çeken Daglas, saldırganların Nablus yakınındaki yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden olduklarını vurguladı.
- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.
Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
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