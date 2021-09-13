İsrail askerleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

AA

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçlerinin bu baskınlarda çeşitli iddialarla 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 6 Eylül'de İsrail'in Gilboa Hapishanesinden firar eden ve henüz yakalanamayan Eyhem Fuad Kemamci'nin kardeşi ile kuzeninin de yer aldığı vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.