İsrail askerlerinin ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

AA

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail askerleri tarafından Beyta beldesi yakınlarında gerçek mermiyle vurulan Şadi Selim adlı 41 yaşındaki bir vatandaş şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.

Beyta Beldesi Belediye Başkanı Musa Hamayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli Selim’in işten evine dönüş yolunda olduğunu vurguladı. Hamayil, “Şehit, işgal devleti güçleri için hiçbir tehlike arz etmiyordu, belde girişinde de herhangi bir olay yoktu. Bu apaçık yargısız bir infazdır.” dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde de İsrail askerlerinin Beyta beldesi yol ayrımında bulunan Şadi Selim’e ateş ettiği ve Selim’in olay yerinde “şehit” olduğu belirtildi. Haberde İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini İsrail’e bağlı bir ilk yardım aracına naklederek alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail makamlarından, İsrail askerlerinin söz konusu Filistinliye neden ateş açtığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Tubas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaralayan İsrail askerlerinin Tubas Valisi Yunus el-Asi'yi de darbettiği belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkililerinden Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin çağrısı üzerine Yahudi yerleşimcilerin Ağvar bölgesindeki su kaynağını ele geçirme girişimine karşı Tubas'ta gösteri düzenlendiğini söyledi.

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahalede bulunduğunu ve bazılarını darbettiğini aktaran Ebu Rahme, yaralanan 13 kişinin bölgedeki sağlık görevlilerince tedavi edildiğini kaydetti.

Atılan biber gazından etkilenenler arasında Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf ile Tubas Valisi Yunus el-Asi'nin de bulunduğunu ifade eden Ebu Rahme, Assaf ve Asi'nin tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ebu Rahme ayrıca İsrail askerlerinin Filistinli bir genci de gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.