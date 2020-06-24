İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Beyt El Yahudi yerleşim biriminin surlarına molotofkokteyli atan 4 Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.

Filistinlilerden birinin yaralandığı, diğerinin gözaltına alındığı, diğer 2'sinin ise kaçtığı kaydedildi.

Yaralanan Filistinlinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle vurduğu 27 yaşındaki Ahmed Mustafa Ureykat, şehit olmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.