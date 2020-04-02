İsrail askerinin başından vurduğu Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Urme Tepesi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini engellemek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde ağır yaralanan İslam Abdulgani Duveykat dün yaşamını yitirdi.

Duveykat için Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde cenaze merasimi düzenlendi.

Onlarca Filistinlinin katıldığı törende Duveykat, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.