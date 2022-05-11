İsrail, Al Jazeera muhabirinin ölümünün sorumluluğunu reddetti

AA / HABERTURK.COM

Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Batı Şeria'yı ziyareti sırasında röportaj verdiği Akile'nin saygın bir gazeteci olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Akile'nin ölümü için "gerçekten korkunç" diyen Thomas Greenfield, gazetecinin öldürülmesine ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Şirin Ebu Akile'nin görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin ateşinde başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamlarıysa, Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu savunmuş ve Cenin Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesine ilişkin "Filistinlilere ortak soruşturma teklif ettiklerini" açıklamıştı.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

İSRAİL SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Cenin'e düzenlediği operasyon ve Aljazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Ebu Akile'nin vurularak öldürülmesi değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alınması için Cenin'e operasyon düzenlediği ve bu sırada İsrail askerleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında "bir gazetecinin vurulduğu" ifade edilirken, söz konusu gazeteciye kimin ateş açtığı ise belirtilmedi.

Kadın gazetecinin ölümünün ilk andan itibaren araştırıldığı ve Filistin tarafına iş birliği talebinde bulunulduğu ancak karşı taraftan yanıt alınamadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca Ebu Akile'nin ölümünden dolayı üzüntü duyulduğuna işaret edilerek, "terör unsurlarının ateş açtığı noktalara girerken ve bu noktalarda kalırken tedbir alınması gerektiği" ifade edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi de Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistinliler, askerlerimize yoğun, vahşice ve ayrım gözetmeksizin ateş açtı. Filistinlilerin aksine, İsrail ordusu askerleri profesyonel ve seçici ateş açıyor. Şu aşamada gazetecinin hangi kurşunla öldürüldüğünü tespit etmemiz mümkün değil. Gerçeği öğrenmek için özel bir ekip kurduk ve en kısa zamanda gerçekleri ortaya çıkaracak ve tam olarak kamuoyuyla paylaşacağız."