İsrail, Ağvar bölgesindeki en büyük toprak müsaderesine başlıyor

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Kurumunda İsrail İhlallerini Belgelendirme Birimi Genel Müdürü Kasım Avvad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin Ağvar bölgesindeki en büyük müsadere operasyonuna başladığını söyledi.
Avvad, Ağvar ve Eriha bölgelerindeki 11 dönümlük arazinin doğa koruma alanı olarak ilan edilmesi yönünde 3 askeri karar alındığını belirtti.
Söz konusu kararların son 20 yıldır Filistin topraklarına yönelik en büyük müsadere operasyonu olduğunu dile getiren Avvad, bu toprakların doğa koruma alanına dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ancak zamanla Yahudi yerleşim birimleri, askeri kamplar ya da sanayi bölgelerine dönüştürüleceğine işaret etti.
Toprak müsaderesinin büyük kısmının Yahudi yerleşim birimi inşaatı amacıyla yapıldığına dikkati çeken Avvad, bu kadar büyük arazilere el konulması durumunda bölgede yaşayan halkın evlerini terk etmek zorunda kalacağını kaydetti.
Avvad, alınan yeni kararların, İsrail ilhak planının fiiliyata dökülmesi ve doğal kaynakların çalınması anlamına geldiğini belirterek, bölge halkına yazılı gönderilen karar metninde yakın zamanda benzer 4 kararın daha alınacağı bilgisinin yer aldığını söyledi.
Filistinli yetkili Avvad, konuyla ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkililerinin bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" edeceğini duyurmuştu.
BAE ise 13 Ağustos'ta İsrail'le vardığı normalleşme anlaşmasının, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planının durdurulmasını içerdiğini iddia etmişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilhak planından vazgeçmediklerini açıklamıştı.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da "doğa koruma alanı" ilan ettiği bölgelere el koyarak Filistinlilerin herhangi bir bina inşa etmesini engelliyor.
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