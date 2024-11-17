İsrail Adalet Bakanı, başbakana suikast girişimi olduğunu öne sürerek yargıyı eleştirdi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Levin, Netanyahu'nun Kayserya'da kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılmasının ardından emniyet ve yargıya eleştiride bulundu.

Levin, Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu iddia etti.

Bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini ileri süren Levin, İsrail Yüksek Mahkemesini de buna onay vermekle suçlayarak, "Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek vermenin ve anarşi, kaos, itaatsizlik ve başbakana zarar verme girişimlerine son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

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Yüksek Mahkemenin yapısı da dahil olmak üzere "hükümetin kuruluşundan bu yana bazı şeyleri temelden değiştirmek için mücadele ediyorum" açıklamasında bulunan Levin, dondurulan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının tekrar başlatılması gerektiğini öne sürdü.

Levin, "Koalisyonun tüm üyelerinin, tüm fraksiyonların ve Knesset'in tüm üyelerinin, tek bir adam olarak, benim öncülük ettiğim ve durdurulan hamlelere ve durumu değiştirmek için gerekli olan diğer tüm hamlelere açık desteklerini ilan etmelerinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.