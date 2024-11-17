Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Adalet Bakanı, başbakana suikast girişimi olduğunu öne sürerek yargıyı eleştirdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail Adalet Bakanı, başbakana suikast girişimi olduğunu öne sürerek yargıyı eleştirdi

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeğinin atılmasının ardından Adalet Bakanı Yariv Levin, olayı "suikast girişimi" olarak niteleyerek, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 05:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 05:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Adalet Bakanı yargıyı eleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Levin, Netanyahu'nun Kayserya'da kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılmasının ardından emniyet ve yargıya eleştiride bulundu.

        Levin, Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu iddia etti.

        Bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini ileri süren Levin, İsrail Yüksek Mahkemesini de buna onay vermekle suçlayarak, "Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek vermenin ve anarşi, kaos, itaatsizlik ve başbakana zarar verme girişimlerine son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Yüksek Mahkemenin yapısı da dahil olmak üzere "hükümetin kuruluşundan bu yana bazı şeyleri temelden değiştirmek için mücadele ediyorum" açıklamasında bulunan Levin, dondurulan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının tekrar başlatılması gerektiğini öne sürdü.

        Levin, "Koalisyonun tüm üyelerinin, tüm fraksiyonların ve Knesset'in tüm üyelerinin, tek bir adam olarak, benim öncülük ettiğim ve durdurulan hamlelere ve durumu değiştirmek için gerekli olan diğer tüm hamlelere açık desteklerini ilan etmelerinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        Netanyahu hükümetinin yargı sisteminde tartışmalı yargı reformuyla köklü değişiklikler yapma girişimleri, 7 Ekim 2023’ten sonra durdurulmuştu.

        Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun reform planını iptal etmişti

        Netanyahu, göreve geldikten kısa bir süre sonra, Yüksek Mahkeme'nin parlamento kararlarını gözden geçirme yetkisinin sınırlandırılmasından yargıçların atanma şeklinin değiştirilmesi ve yargıçların yetkilerinin kısıtlanmasına kadar varan ve tartışmalara neden olan yargı reformu planını açıklamıştı.

        Yüksek Mahkeme yargıçları, ocak ayının başında 7'ye karşı 8 oyla, ülke çapında protestolara yol açan tartışmalı yargı reformu yasasını, "demokratik İsrail devletinin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği" gerekçesiyle iptal etmişti.

        Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 işaret fişeği atılmıştı

        İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin atıldığını duyurmuştu.

        Olayda hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarılmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı
        Liderlik son maça kaldı!
        Liderlik son maça kaldı!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        İspanyol hakemden skandal karar!
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        Palandöken'de tilkilerin kar eğlencesi görüntülendi
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Bu şartlar bizi grup birincisi yapar"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        "Üçüncü penaltıcı kim?"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        Kurt sürüsü traktörün etrafını sardı
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        'Bitkisel hayatta gibiydik'
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Habertürk Anasayfa