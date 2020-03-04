04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail, açlık grevine son veren Filistinli tutukluyla varılan anlaşmaya uymadı
İsrail hapishaneler yönetimiyle vardığı anlaşma üzerine 113'üncü gününde açlık grevine son veren Filistinli Ahmed Zehran'ın (42) idari tutukluluk süresi "sürpriz" şekilde 4 ay uzatıldı.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Filistinli tutuklu Zehran'ı açlık grevine son vermeye ikna eden anlaşmayı bozarak idari tutukluluk sürecini 4 ay uzattığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca bu kararın yapılan sorgulama sonucunda Zehran'ın suçluluğunu ispatlayacak hiçbir delil bulunamamasına rağmen alındığı ifade edildi.
- Zehran ile İsrail hapishaneler idaresi arasında anlaşma sağlanmıştı
İsrail hapishanesinde tutulan Zehran, hakkındaki idari tutukluluk kararını protesto için başladığı açlık grevini, 14 Ocak'ta İsrail hapishaneler yönetimiyle vardığı anlaşma üzerine 113'üncü gününde askıya almıştı.
Anlaşmaya göre Zehran güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve suçsuz bulunması halinde serbest bırakılacaktı.
- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 113 günlük açlık grevi
Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, Zehran geçen yıl aralıklarla iki kez açlık grevine başlamıştı. İlki 39 gün süren açlık grevini idari tutukluluk halinin sona ermesi üzerine sonlandıran Zehran, İsrail makamlarının hakkında yeniden idari tutukluluk kararı vermesinin ardından bir kez daha açlık grevine başlamıştı. Zehran, İsrail hapishaneler yönetimiyle vardığı anlaşma sonrası 14 Ocak'ta bu eylemini sonlandırmıştı.
İsrail ordusuna karşı silahlı eylemde bulunduğu iddiasıyla 15 yıl cezaevinde kalan Zehran son olarak Mart 2019'da gözaltına alınmıştı. Zehran hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı veren İsrail makamları, sonuncusu 10 Kasım 2019'da olmak üzere bu kararı iki kez uzatmıştı.
- İdari tutukluluk
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.
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