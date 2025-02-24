İsrail, ABD’ye Gazze anlaşmasına bağlı olmayacağını bildirdi

İbranice yayın yapan Haaretz, İsrail’in ABD’ye Gazze’de ateşkes ve esir takasını içeren anlaşmaya bağlı olmadığını bildirdiğini yazdı. Habere göre, söz konusu anlaşma, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hazırlanmıştı.

Haaretz’in aktardığına göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın elinde bulunan tüm İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını istiyor.

REKLAM advertisement1

Haaretz, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD’deki özel temsilcisi Ron Dermer’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu özel elçisi Steve Witkoff ile Florida’da iki kez bir araya geldiğini belirtti. Görüşmelerde, “İsrail, Joe Biden yönetimi tarafından hazırlanan üç aşamalı plana bağlı değildir, hatta bu plana imza atmış olsa bile” mesajı verildi.

REKLAM

Haberde, Netanyahu’nun planının, tüm esirlerin tek bir aşamada serbest bırakılmasını ve karşılığında Hamas’ın da İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumları almasını öngördüğü ifade edildi. Eğer bu talep yerine getirilmezse, İsrail’in “B Planı”na geçeceği belirtildi.

Haaretz, “B Planı”nın, İsrail ordusundaki generallerin önerdiği bir planın bir versiyonu olduğunu, bunun da yoğun askeri operasyonların yeniden başlatılmasını, siviller için barınma alanlarının oluşturulmasını ve insani yardımların sadece bu bölgelerde uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılmasını içerdiğini yazdı.

Bu plan, Witkoff’un geçtiğimiz pazar günü Amerikan medyasına yaptığı “Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının ilerlemesini bekliyoruz” açıklamasıyla çelişiyor. Ancak Haaretz’in aktardığına göre, Netanyahu açısından “ikinci bir aşama söz konusu değil.”

Anlaşmanın ikinci aşaması, savaşın sona erdirilmesi, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi ve esir takasının tamamlanmasını öngörüyor.

Haberde ayrıca, Netanyahu’nun yeni İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in 6 Mart’ta göreve başlamasını beklediği ve onun liderliğinde detaylı bir plan hazırlanacağını belirttiği ifade edildi.

REKLAM

Haaretz, İsrail’in Gazze Şehri, Gazze’nin orta kesimindeki mülteci kamp bölgeleri ve Han Yunus’taki tüm binaları temellerine kadar yıkmayı planladığını iddia etti ancak daha fazla detay paylaşmadı.

İsrail’in, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması müzakerelerini ABD ile Netanyahu’nun “Trump yönetimiyle anlaşma yapma” taktiği doğrultusunda yürüttüğü belirtildi. Haaretz, Katar ve Mısır’ın bu süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Haberde ayrıca, Hamas’ın, Gazze’de Ramazan ayını savaşsız geçirmeyi istediği ancak elindeki tüm esirleri serbest bırakmayı düşünmediği kaydedildi. Hamas’ın bazı esirleri, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için koz olarak tutmayı amaçladığı belirtildi. Netanyahu ve Gazze’deki İsrailli esirlerin ailelerine göre, Hamas’ın elinde 63 İsrailli esir bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısının hayatta olmadığı, ancak büyük bir kısmının İsrail askerlerinden oluştuğu ifade edildi. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir