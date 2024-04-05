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        Haberler Dünya İsrail, 7 WCK çalışanının öldürüldüğü saldırı sonrası 2 subayın görevden alınacağını duyurdu

        İsrail, 7 WCK çalışanının öldürüldüğü saldırı sonrası 2 subayın görevden alınacağını duyurdu

        İsrail'in Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı adlı sivil toplum kuruluşunda çalışan 7 gönüllüyü bir hava saldırısında öldürmesinin ardından İsrail ordusu 2 üst düzey subayın görevden alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:02
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        İsrail iki subayını görevden aldı
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        İsrail ordusu, Gazze'de Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya karıştıkları için 2 üst düzey subayın görevden alınacağını ve diğer bazı üst düzey komutanların da kınandığını bildirdi.

        İsrail ordusu, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde WCK çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, saldırıya ilişkin ordu içinde yapılan soruşturmaya göre, yardım konvoyuna yönelik saldırı emrinin, İsrail ordusu subaylarınca "düşük düzeyli güvene rağmen, konvoyda Hamas üyesi silahlı kişilerin bulunduğu şüphesiyle" verildiği ileri sürüldü.

        "Saldırı emri verildiğinde subayların araçların WCK'ya ait olduğunu tespit etmediği" öne sürülen açıklamada, soruşturmanın sonuçlarının İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye ve WCK'nın yanı sıra saldırıda vatandaşları öldürülen büyükelçilere de sunulduğu kaydedildi.

        Halevi'nin, Albay Nochi Mendel ve bir binbaşının saldırıya dahil olmaları nedeniyle görevden alınması emrini verdiği ve Tümgeneral Yaron Finkelman, Tuğgeneral Itzik Cohen ile Albay Yair Zukerman'ı kınadığı ifade edildi.

        Öte yandan BBC'de yer alan habere göre, konvoyda çanta taşıyan bir yardım çalışanının "silahlı kişi ile karıştırıldığı" ve bu nedenle konvoydaki bir aracın hedef alındığı belirtildi.

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