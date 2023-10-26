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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail: 4 Hamas yetkilisini öldürdük

        İsrail ordusu, 4 Hamas yetkilisini öldürdüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın üst düzey 4 yetkilisini öldürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:00
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        İsrail: 4 Hamas yetkilisini öldürdük
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        İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.

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        Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Şin-Bet'in sağladığı istihbarata dayanarak düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın "Ed-Derac ve'd-Tuffah Taburu" Komutanı Rıfat Abbas, yardımcısı İbrahim Cezba ve taburun Askeri ve İdari Destek Komutanı Tarık Maruf'un öldüğü kaydedildi.

        Derac ve'd-Tuffah Taburu'nun, Hamas'a bağlı en önemli birim kabul edilen Gazze Şehir Tugayı'na bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tabura bağlı silahlı unsurların 7 Ekim'de İsrail’e karşı düzenlenen saldırılarda aktif rol oynadığı ileri sürüldü.

        Açıklamada, ordu ve Şin Bet ortaklığındaki başka bir saldırıda, Hamas'ın İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Şadi Barut'un da öldürüldüğü kaydedildi.

        Barut'un, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İsrail'e yönelik saldırıları planladığı iddia edildi.

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