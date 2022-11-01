İsrail'de, 6 milyon 788 bin seçmen Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki 12 bin 393 sandıkta oy verme işlemine başladı.
Ülke genelinde 6 milyon 788 bin seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Oy verme işlemi, akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek. Sandık çıkış anketlerinin bunun ardından açıklanması bekleniyor.
Resmi sonuçların en fazla sekiz gün içinde açıklanması gerekiyor ancak yerel basın resmi sonuçların bu hafta içinde sonuçlanacağını aktarıyor.
Dünya genelindeki 101 İsrail diplomatik misyonunda, 20 Ekim'den itibaren 4 bin 560 İsrailli seçmenden 3 bin 636'sı geçen hafta oylarını kullandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, yurt dışındaki katılım oranını yüzde 74 olarak açıkladı.
İsrail basınında, erken genel seçimlerde ülke genelinde 18 bin polisin görev yapacağı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "emniyet teşkilatının tavsiyesi ve ülkenin genel durumuna binaen, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının bu bölgede yaşayan Filistinliler için kapatılmasına karar verildiği" ifade edildi.
Açıklamada, yasağın 1 Kasım gece yarısı başlayıp 2 Kasım gece yarısından önce kaldırılacağı aktarıldı.
İsrail'de 27. Meclisi belirlemek için yapılan seçimler, çeşitli koalisyon krizleri nedeniyle son 3,5 yılda yapılacak beşinci seçim olma özelliğini taşıyor.
Ülkedeki seçimlerde, ülke tarihinin en uzun süre başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu, sağ müttefikleriyle iktidara dönmeyi, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki farklı görüşlerin bir araya geldiği karşıt blok ise bunu engellemeyi istiyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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