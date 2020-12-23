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İsrail Meclisi (Knesset) sözcüsü, ülkenin erken seçime gideceğini teyit etti. Bu İsrail'in iki yıl içindeki dördüncü seçimi olacak.

Bütçenin parlamentodan geçmemesi sonrası 23 Mart 2021'de ülkenin seçime gideceği açıklandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve rakibi Benny Gantz, 2020 Mayıs ayında koronavirüse karşı etkin mücadele amacıyla koalisyon kurmuştu. Ancak ortaklıklarının 'güvensizlik ve çatışmalarla boğulmuş' olduğu iddia edilirken, anketlere göre bugün seçim yapılması durumunda Netanyahu'nun tek başına iktidar olması 'zor'.

Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı. Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1.5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1.5 yıl da Gantz’ın oturması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Benyamin Netanyahu, dün parlamentoda yaptığı açıklamada rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı yaşanan siyasi krizden sorumlu tutmuş, "Bana göre şu anda, bu gereksiz seçimleri engellemenin bir yolunu bulmak için güçlerimizi birleştirmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.