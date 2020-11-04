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Şeref Sözü bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra’nın tek derdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir. Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer’in bulunmasını beklemektedir.

Emsal’in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur. Yasemin gözünü karartmış; eve geri dönebilmek, Cihan’la tekrar birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Bu kez Metin’in de durduramadığı Yasemin, küçük Ömer’le birlikte liman binasını ateşe verir. Ömer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli oğluna yaşatılanların hesabını nasıl soracak? Yasemin’in intikam planı nasıl sonuçlanacak? Tüm yaşananlardan sonra İsra, adada kalabilecek mi?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün oyuncu kadrosunda; Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

Şeref Sözü, bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Şeref Sözü'nün 4. Bölüm Tanıtımları: