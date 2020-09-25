Ispartalı deri işleme ustası Türk el sanatını yaşatmaya çalışıyor

Dede mesleği olan dericiliği sürdüren ve uzun yıllar tabakhanede çalışan 43 yaşındaki Atalar, evinin birinci katında oluşturduğu atölyesinde sanatını sürdürüyor.
Atalar, Turizm ve Kültür Müdürlüğünde açtığı kurslarla da deri dağlama sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
Mesleğine ilk günkü heyecanla devam eden Atalar, AA muhabirine, deri dağlama sanatının yaklaşık 4 bin yıl önce Orta Asya'dan çıktığını söyledi.
Deri dağlamayı yıllar sonra tekrar canlandırmaya çalıştığını aktaran Atalar, "Ortaokulu tamamladıktan sonra İstanbul'da Dericilik Enstitüsüne gittim ve eğitimime orada devam ettim. Isparta'ya geri döndüğümde direkt usta olarak çalışmaya başladım." dedi.
- Deriyi doğal yollarla işliyor
Deriyi işlemeye hazır hale kendilerinin getirdiğini anlatan Atalar, derinin bitkisel ve doğru işlenmesi gerektiğini vurguladı.
Atalar, modern teknolojiye geçilmeden deri nasıl işleniyorsa şu anda makine ya da kimyasal bir malzeme kullanmadan öyle işlediklerini dile getirdi.
Sanatlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Atalar, şöyle devam etti:
"Üniversiteden hocalar, resim öğretmenleri, bu sanatı devam ettirmek isteyenler öğretmen için geliyorlar. Bu iş üzerinde hoca olan arkadaşlarımız var. Dükkan açan arkadaşlarımız oldu. İnsanlara faydalı olduğumu düşünüyorum. Kızımla evdeki atölyemizde çalışıyoruz. O da usta oldu artık. Kızım bu sanata boyama katarak farklı bir boyut kazandırdı. Unutulmaya yüz tutan bu kültürümüzü çağımızda ayakta tutmaya çalışıyoruz."
- İbrahim ustaya kızından da destek
Şeyma Nur Atalar da babasının eserlerinde boyayla deriyi birleştirdiğini söyledi.
Güzel sanatlar bölümünde eğitim almak istediğini aktaran Atalar, "Üniversite eğitimi de alarak kendimi daha çok geliştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.
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