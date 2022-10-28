Uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Mücadele Şubesi ekiplerince, Anadolu Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 40 bin 553 tek kullanımlık kağıda emdirilmiş ve 31, 63 gram halüsinojen madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.