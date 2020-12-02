ISPARTA - Sokağa çıkma kısıtlaması

AA

Isparta'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.Polis ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı.