Isparta Seçim Sonuçları 2023: Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Isparta başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Isparta seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.44 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 81.6 oldu. Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 129.922 oyla yüzde 58.80 - Kemal Kılıçdaroğlu: 91.015 oyla yüzde 41.20 aldı.

Isparta 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 129.922 oyla yüzde 58.80

Kemal Kılıçdaroğlu: 91.015 oyla yüzde 41.20

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 154.331 oyla yüzde 53.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 109.962 oyla yüzde 38.23 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 129.922 oyla yüzde 58.80Kemal Kılıçdaroğlu: 91.015 oyla yüzde 41.20