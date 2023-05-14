Isparta Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Isparta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Isparta başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Isparta seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Isparta Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Isparta Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.16 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:27 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 80.2 oldu. Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 121.326 oyla yüzde 54.37 - Kemal Kılıçdaroğlu: 83.916 oyla yüzde 37.61 - Sinan Oğan: 16.177 oyla yüzde 7.25 - Muharrem İnce: 1.711 oyla yüzde 0.77 aldı. Isparta 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 121.326 oyla yüzde 54.37Kemal Kılıçdaroğlu: 83.916 oyla yüzde 37.61Sinan Oğan: 16.177 oyla yüzde 7.25Muharrem İnce: 1.711 oyla yüzde 0.77

Isparta Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.29 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:27 itibarıyla yüzde 65.6 oranında açıldı. 2023 Isparta milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 98.913 oyla yüzde 57.04 - Millet İttifakı: 65.894 oyla yüzde 38 - Ata İttifakı: 1.841 oyla yüzde 1.07 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.215 oyla yüzde 0.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 120 oyla yüzde 0.07 aldı. Saat 21:27 itibarıyla 2023 Isparta milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 98.913 oyla yüzde 57.04Millet İttifakı: 65.894 oyla yüzde 38Ata İttifakı: 1.841 oyla yüzde 1.07Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.215 oyla yüzde 0.7Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 120 oyla yüzde 0.07AK Parti: 58.314 oyla yüzde 33.63CHP: 37.184 oyla yüzde 21.44MHP: 36.132 oyla yüzde 20.84İYİ Parti: 28.710 oyla yüzde 16.56YENİDEN REFAH: 3.193 oyla yüzde 1.84ZP: 1.468 oyla yüzde 0.85BBP: 1.274 oyla yüzde 0.73MEMLEKET: 1.248 oyla yüzde 0.72YEŞİL SOL: 1.033 oyla yüzde 0.60AP: 373 oyla yüzde 0.22ANAP: 187 oyla yüzde 0.11TİP: 182 oyla yüzde 0.10GENÇ: 156 oyla yüzde 0.09HAKPAR: 126 oyla yüzde 0.07MP: 115 oyla yüzde 0.07HKP: 65 oyla yüzde 0.04TKP: 58 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 47 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 32 oyla yüzde 0.02TKH: 30 oyla yüzde 0.02YP: 23 oyla yüzde 0.01AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00