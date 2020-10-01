Isparta elması dalında satılması ve verimiyle yüz güldürüyor

.Gül, lavanta, domates, üzüm, kayısı ve karanfil üretimiyle güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'daki elma hasadında, bu sezon 850 bin ton rekolte bekleniyor.Türkiye elma üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, bu yıl da verimli bir sezon yaşanıyor.Isparta'nın özellikle Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde üretimi daha fazla olan elma, hem iç piyasa hem de dış piyasada ilgi görüyor.Hasadına devam edilen elma, çoğu zaman dalında satılıyor.
- Bereketli sezon yaşanıyor
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, il genelinde elma hasadının devam ettiğini söyledi.
Elmanın büyük emek ve özveriyle üretiminin yapıldığını aktaran Selçuk, "İlk önce bu ağaçlar büyüyor, yetiştiriliyor. Biz ağaçlara bir çocuk gibi bakıyoruz. Bunun neticesi olarak da bu yıl bereketli bir sezon yaşanıyor. Şu an salgın nedeniyle tarım işçilerimiz sosyal mesafelerini koruyarak burada hasadı gerçekleştiriyor. Üreticiden işçisine herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Elmanın dış piyasada, İran, Irak, Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiğini vurgulayan Selçuk, Isparta'da üretilen elmalarla ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.Isparta'nın elma üretiminde Türkiye'de lider konumda olduğuna dikkati çeken Selçuk, hasadı gerçekleştirilen elmaların soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini dile getirdi.
- Elma ihracatı yükseldi
Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de ilçede bu sezon elma üretiminde yüksek bir beklenti içinde olduklarını ifade etti.
Elmada ihracatın arttığını belirten Sezgin, "Bu durum, üreticiye ücret olarak yansımaya başladı. Üreticimiz ekonomik anlamda mutlu olduğu zaman elmanın kalitesiyle beraber daha güzel günler bizi beklemektedir. Biz ilçede Gala, Golden Reinders ve Granny Smith çeşitlerini üretiyoruz. İç piyasada genellikle büyük şehirlere sevkiyatlarımız devam ediyor. Dış piyasada, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan'a kadar elmamız gidiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!