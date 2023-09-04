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        Haberler Gündem Isparta elması coğrafi işaret belgesi aldı

        Isparta elması coğrafi işaret belgesi aldı

        Coğrafi işaretli ürünlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Isparta Ticaret Borsası tarafından Isparta elması için 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRK PATENT) mahreç işareti başvurusu yapıldı. TÜRK PATENT tarafından yapılan değerlendirme sonucu Isparta elması, rengi, tadı ve şekliyle coğrafi işaret aldı. Böylece Isparta'da 17 ürün coğrafi işaretli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:46
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        Isparta elmasına coğrafi işaret
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        Isparta Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Isparta’nın ekonomisine katkı sağlayan en önemli ürünün elma olduğunu belirtti.

        Ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini ürettiklerini dile getiren Şahin, “Buna karşılık ihracattaki payımız yüzde 45. Bu da şunu gösteriyor; Isparta elması rengi, tadı ve şekliyle her zaman ön planda. Bizler de Isparta Ticaret Borsası olarak elmamızın bu özelliklerini koruma altına almak ve pazar payımızı artırmak için çalışmalarımıza 2020 yılında başladık. 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık. Zorlu bir süreç sonucunda 2023 Ağustos ayı sonunda elma coğrafi işaretimizi aldık ve Isparta elması adı altında elmamız koruma altına alındı. Tabii ki bu süreçten sonra pazar payımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle hazırlattığımız 6 dilde Isparta elması filmi var, onu dünyada gerekli birçok noktaya ulaştırdık. Bundan sonraki diğer tanıtım faaliyetleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu uzun bir süreç. Pazar payımızı artırabilmek adına birçok ülkenin ticaret müşavirleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da başarırsak Isparta elması hak ettiği değerini almış olacaktır” şeklinde konuşu.

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        #ısparta elma
        #hüdai şahin
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