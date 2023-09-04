Isparta elması coğrafi işaret belgesi aldı

REKLAM advertisement1

Isparta Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Isparta’nın ekonomisine katkı sağlayan en önemli ürünün elma olduğunu belirtti.

Ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini ürettiklerini dile getiren Şahin, “Buna karşılık ihracattaki payımız yüzde 45. Bu da şunu gösteriyor; Isparta elması rengi, tadı ve şekliyle her zaman ön planda. Bizler de Isparta Ticaret Borsası olarak elmamızın bu özelliklerini koruma altına almak ve pazar payımızı artırmak için çalışmalarımıza 2020 yılında başladık. 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık. Zorlu bir süreç sonucunda 2023 Ağustos ayı sonunda elma coğrafi işaretimizi aldık ve Isparta elması adı altında elmamız koruma altına alındı. Tabii ki bu süreçten sonra pazar payımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle hazırlattığımız 6 dilde Isparta elması filmi var, onu dünyada gerekli birçok noktaya ulaştırdık. Bundan sonraki diğer tanıtım faaliyetleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu uzun bir süreç. Pazar payımızı artırabilmek adına birçok ülkenin ticaret müşavirleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da başarırsak Isparta elması hak ettiği değerini almış olacaktır” şeklinde konuşu.