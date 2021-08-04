Kovada Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü

Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi. AA'nın haberine göre; yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.