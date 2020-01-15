Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

Isparta'dan Konya yönüne giden Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan bazı yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.